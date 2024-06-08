Mansur Yavaş'a yeni görev

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı’na seçildi.

Tarihi Kentler Birliği Başkanı ABB Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş, 495 delegenin oyunu alırken, rakibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 221 oyda kaldı. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı’na ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay seçildi.

İmamoğlu’ndan tebrik mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Yavaş’ı tebrik etti.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.”