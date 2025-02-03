Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Türkiye'de muhalefet erken seçim çağrısında bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 2028 yılını işaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını üyelerin yapacağı seçimle belirleyeceklerini söyledi. Tartışmalarla ilgili son açıklama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Yavaş, "Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar, her şey değişir" dedi.

"Aday belirlemek için çok erken"

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Aday belirlemek için çok erken. Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar, her şey değişir. Öncelik olarak ekonomik olarak sıkıntı varken, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Adayların birbirinin enerjisini yormaması gerektiğini düşünüyorum. Toplum dayanamaz durumda, bir an evvel seçim yapılması lazım. Adaylık tartışması seçim tarihi belli olmadığı için söyledim. En erken zamanda olsun. AKP milletvekilleri pazara çıksınlar, durumu anlayacaklar. İnsanlar aç fakir gezerken lüks bir yaşam istemiyoruz, buna hakkımız da yok diye düşünüyorum."

Yavaş'tan "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt

Yavaş, "Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor mu?" sorusuna "Öyle bir şey olur mu, ben sadece adaylığı erken buluyorum. Güne ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz" yanıtını verdi.