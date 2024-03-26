Mansur Yavaş kızının Londra'daki evinin belgelerini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızı Çağlayan Yavaş'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da satın aldığı evin belgelerini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızı Çağlayan Yavaş'ın Londra'daki evinin satın alınma süreci hakkında yazılı açıklama yaptı. Mansur Yavaş, Çağlayan Yavaş'ın evini 465 bin sterline satın aldığını, bunun 372 bin 999 sterlinlik kısmının mortgage sistemiyle 384 ay vadeli olduğunu ayrıca 100 bin sterlin hibe ettiğini açıkladı.

2009 yılından bu yana malvarlığını düzenli olarak açıkladığını belirten Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"ABB Başkanı Sayın Mansur YAVAŞ, temiz ve şeffaf siyaset adına 21 Şubat 2024 tarihinde mal varlığını açıklamış ve tüm adaylara kamu görevinde bulundukları süre içerisindeki mal varlıklarını açıklama çağrısında bulunmuştur.

Temiz siyaset hareketi dalga dalga Türkiye’ye yayılmış, birçok il ve ilçe belediye başkan adayı mal varlığını açıklamıştır. Bu durum, Türk siyaseti için olumlu ve temiz bir sayfa olarak tarihe geçmiştir.

Bu süreçte, rakibimiz Sayın Turgut Altınok’un da kamuoyu baskısıyla mal varlığını açıklamak zorunda kaldığı bilinmektedir. Ne var ki bu umumi bildirimin eksik yapıldığı hem kendi beyanlarından hem de kendi ailesinin beyanlarından ortaya çıkmıştır.

Bunun karşılığında Sayın Altınok “tüm mal varlığım Mansur Yavaş’ın kızının Londra’daki evi kadar etmez” diyerek kendi mal varlığında açıklayamadığı kısımları spekülasyon ile örtme girişiminde bulunmuştur.

TEMİZ, ŞEFFAF ve AHLAKLI siyaset adına Sayın Mansur YAVAŞ’ın kızının evinin satın alma ücreti ve banka opsiyonlarını açıklıyoruz:

Çağlayan YAVAŞ, evini 465.000 Sterlin’e almıştır.

Bu kredi, İngiltere’de uygulanan, kira öder gibi ev sahibi olunan “mortgage” sistemi ile çekilmiş olup 384 AY, YANİ 32 YIL TAKSİTLE GERİ ÖDENECEKTİR.

Sayın Mansur Yavaş bu ev alınırken kızına 100.000 pound hibe etmiş, bunu da mal beyanında açıkça belirtmiştir.

Sayın Mansur Yavaş, 2009 yılından beri mal varlığını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca 1999 yılından itibaren tüm banka kartı hareketlerinin incelenmesi için de açık çağrıda bulunmuştur.

Hal böyle iken, açıkladığı kadar açıklamadığı mal varlığının da kamuoyunda çokça tartışıldığı kişilerin 32 yıl taksitle alınan bir ev üzerinden spekülasyon yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Yüzlerce daire için tek kuruş vergi ödememiş birisinin kamuoyunu manipüle etme çabası, milletimizin gözünde itibarsız bir girişim olarak kalmaya mahkûmdur.

Rakibimizin açıklamadıkları kendine kalsın; açıkladığı mal varlığının 10’da 1’ine, hatta 100’de 1’ine mal varlığı takası yapma teklifimiz geçerlidir.

Çok mal sahibi olmak tek başına şaibeli bir durum değildir. Ancak bunu kamuoyuyla paylaşmamak şaibeli bir durumdur. Rakibimizi derhal hissedar olduğu şirketin mal varlığı dâhil tüm varlıklarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."