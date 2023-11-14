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Mansur Yavaş'tan Mamak Metrosu açıklaması: 2. aşamaya geçtik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Metrosu’nun ön yeterlilik ihalesinden sonra 2. aşamaya geçildiğini belirterek, "EBRD’nin son değerlendirmeleri sonucunda ön yeterliliği sağlayan 9 firma ihaleye davet edildi. İhalenin ocak ayı sonunda sonuçlanmasını hedefliyoruz." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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Mansur Yavaş'tan Mamak Metrosu açıklaması: 2. aşamaya geçtik
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın Mamak ilçesine yapılacak Dikimevi-Natoyolu (Mamak) metro ihalesinin 2024’ün ocak ayında sonuçlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dikimevi-Natoyolu (Mamak) Metrosu’nun ön yeterlilik ihalesinden sonra 2. aşamaya geçtik. EBRD’nin son değerlendirmeleri sonucunda ön yeterliliği sağlayan 9 firma ihaleye davet edildi. İhalenin ocak ayı sonunda sonuçlanmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda diğer metro hatlarımızın proje çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 

 