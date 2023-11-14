Mansur Yavaş'tan Mamak Metrosu açıklaması: 2. aşamaya geçtik
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Metrosu’nun ön yeterlilik ihalesinden sonra 2. aşamaya geçildiğini belirterek, "EBRD’nin son değerlendirmeleri sonucunda ön yeterliliği sağlayan 9 firma ihaleye davet edildi. İhalenin ocak ayı sonunda sonuçlanmasını hedefliyoruz." açıklaması yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın Mamak ilçesine yapılacak Dikimevi-Natoyolu (Mamak) metro ihalesinin 2024’ün ocak ayında sonuçlanmasını hedeflediklerini bildirdi.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dikimevi-Natoyolu (Mamak) Metrosu’nun ön yeterlilik ihalesinden sonra 2. aşamaya geçtik. EBRD’nin son değerlendirmeleri sonucunda ön yeterliliği sağlayan 9 firma ihaleye davet edildi. İhalenin ocak ayı sonunda sonuçlanmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda diğer metro hatlarımızın proje çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Dikimevi-Natoyolu (Mamak) Metrosu’nun ön yeterlilik ihalesinden sonra 2. aşamaya geçtik.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 14, 2023
EBRD’nin son değerlendirmeleri sonucunda ön yeterliliği sağlayan 9 firma ihaleye davet edildi. İhalenin ocak ayı sonunda sonuçlanmasını hedefliyoruz.
Aynı zamanda diğer metro hatlarımızın… pic.twitter.com/UWqnSPQMIu