Mansur Yavaş'tan Sinan Oğan'a yanıt

Ata İttifakı'nın 14 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından ilk kez konuştu.

Dün akşam TRT'de yayınlanan programda soruları yanıtlayan Oğan, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan talebi olmadığını söyleyerek, "Kemal Kılıçdaroğlu'dan hiçbir talebim olmadı. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı." iddiasında bulundu.

Oğan'ın bu sözlerine Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş itiraz etti.

Yavaş, seçim çalışmaları için kullandığı Twitter hesabından Oğan'ın Kılıçdaroğlu'dan makam talep ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Hayır @DrSinanOgan bey, Sn. @kilicdarogluk'dan makam talebiniz oldu. Hem de 'Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem' dediniz. Cumhur İttifakı'ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum."

Sn. @DrSinanOgan,



Sn. @kilicdarogluk ile görüşmeyi yaptığınızda TBMM'deki tablo belli olmuştu, böyle bir konuşma da gerçekleşmedi.



Baştan bu kanaatte olsaydınız ve gerçekten istikrarı düşünseydiniz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile hiç görüşmemeniz gerekirdi. pic.twitter.com/gvwRvFl2Eo — Mansur Yavaş 2023 🫶🏻 (@mansuryavas23) May 26, 2023

Yavaş bir diğer paylaşımında ise, Oğan'ın, "Bu ülkede yeni geçilen sistemde parlamentoyla cumhurbaşkanlığını farklı yerlerde olması ülkeyi krize götürür." açıklamasıyla ilgili, "Sn. @DrSinanOgan Sn. @kilicdarogluk ile görüşmeyi yaptığınızda TBMM'deki tablo belli olmuştu, böyle bir konuşma da gerçekleşmedi. Baştan bu kanaatte olsaydınız ve gerçekten istikrarı düşünseydiniz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile hiç görüşmemeniz gerekirdi." ifadelerini kullandı.