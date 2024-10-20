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Mardin Valiliği duyurdu: Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Mardin Valiliği, Savur ilçesindeki Yeşilalan ve Pınardere mahalleleri sınırlarında yer alan bazı bölgelerin milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle 20-21 Ekim tarihlerinde özel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Mardin Valiliği duyurdu: Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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Valilikten yapılan açıklamada milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilçenin Yeşilalan ve Pınardere mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerin 20-21 Ekim tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın söz konusu yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." ifadesi yer aldı.

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