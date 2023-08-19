Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 17:43'te 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.