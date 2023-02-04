Marmara'da feribot seferleri iptal

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 5-6 Şubat'ta Narlı-Adalar hattındaki tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Marmara Ro-Ro'dan yapılan açıklamada ise yarın saat 06.00 Erdek-Saraylar-Barbaros, saat 09.00 Saraylar-Barbaros, saat 15.00 Barbaros-Saraylar, saat 17.00 Barbaros-Marmara-Erdek, saat 19.15 Marmara-Erdek, saat 17.00 Erdek-Marmara-Barbaros ve saat 18.30 Marmara-Barbaros seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Yarın saat 08.30'da Bandırma-Kadıköy seferini düzenleyecek olan İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesinin de bu seferi iptal ettiği bildirildi.

BUDO seferleri de iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki tüm seferleri, fırtına nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 08.00 ila 19.30 saatlerindeki 16 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara Denizi'nde sabahtan itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 105 kilometre hızla esmesi bekleniyor.