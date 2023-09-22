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Marmara'yı kirleten gemiye 7,7 milyon lira ceza

Marmara Denizi’ni kirleten Liberya bayraklı kuru yük gemisine 7 milyon 717 bin lira ceza kesildi.

Haber Merkezi
İHA
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Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir atan Liberya bayraklı bir geminin Marmara Denizi'ne kirli balast su bastığını tespit edildiği bildirildi.

Ekipler kirli balast suyun denize bırakıldığı anları ise kayıt altına aldı. Gemiye Çevre Kanunu çerçevesinde 7 milyon 717 bin 748,58 lira idari para cezası kesildi. Yalova Bölge Liman Başkanlığınca gemi seferden men edildi.

Konuyla ilgili tahkikatı sürdüğü öğrenildi.