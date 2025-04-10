Mattia Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendı

Kadıköy'de bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine dair ilk duruşma bugün yapıldı.

Duruşma Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 11:00 civarında başladı.

Ara karar açıklandı

Duruşma dört buçuk saat sonra sona erdi. Verilen ara kararda davanın 8 Mayıs'a ertelenmesi ve sanıkların tutukluluk haline devamına karar verildi.

"Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz"

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir duruşma sonunda açıklama yaptı. Epözdemir, hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Epözdemir, Minguzzi'nin mezarına saldırı düzenlenmesine tepki göstererek, "Mezarı yıkarak bizi korkutamazsınız. Mesajı aldık, ama sonuna kadar hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Katiller hak ettikleri cezayı alacaklar" dedi.

Basın mensupları ve izleyiciler alınmadı

Duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı. Maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatlarının da katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu, sanıklar 18 yaş altında olduğu için duruşma kapalı görüldü, basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Sanıkların kimlik kontrollerinin yapıldığı duruşma, savunmaların alınmasıyla sürüyor. Bu arada dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma öncesinde davaya katılma taleplerini sunmak isteyen avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Siyasetçiler ve sanatçılar da adliyede

Duruşmayı, CHP Milletvekilleri Tahsin Ocaklı ve Suat Özçağdaş, DEM Parti Milletvekilleri Özgül Saki ve Çiçek Otlu yakından takip ediyor. Oyuncular Onur Tan, Belçim Bilgin ve şarkıcı Ece Seçkin de aileye destek vermek için adliyeye gelenler arasında yer aldı.

Avukat Rezan Epözdemir ailenin tehdit aldığını açıkladı

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin yaklaşık iki aydır ölüm tehditleri aldığını belirterek, tehditlere ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Epözdemir, duruşmanın yapılacağı Kartal'da, Minguzzi ailesine yönelik tehditler dolayısıyla güvenlik önlemleri alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Epözdemir ayrıca Minguzzi'yi öldürmekle suçlanan şüphelilerin "en ağır cezayı alması" için çalışacaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları müdahil olarak duruşmada yer aldı

Minguzzi davasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın müdahillik başvurusu kabul edildi.

Olaya ilişkin olarak suça sürüklenen çocuk B.B ve suça sürüklenen çocuk U.B’nin “Çocuğu Kasten Öldürmek” suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanacağı duruşmada, Minguzzi’nin faillerinin gereken cezayı almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da hazır bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayında aileye yaptığı taziye ziyaretinde, Bakanlık olarak hukuki destek sağlayacaklarının sözünü vermişti. Bugünkü duruşmada Bakanlık avukatları duruşmaya müdahil olarak hazır bulundu.

Duruşma öncesi mezar tahrip edildi

Duruşma öncesi Ahmet Mattia Minguzzi'nin mezarı tahrip edildi. Polis, mezarda inceleme yapıyor.

Avukat Rezan Epözdemir, sosyal medyadan "Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız. Bugün için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem Sayın Mahkeme Başkanı, hem de Sayın Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarıyla görüştük" dedi.