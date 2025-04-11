Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit soruşturması: İfadeler ortaya çıktı

Kadıköy’de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümünün ardından ailesinin başlattığı hukuk mücadelesi sonrası sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine soruşturma sürüyor.

Dün duruşma öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesi üzerine savcılık harekete geçti. Polis ekipleri mezarlıkta inceleme yaptı. Ayrıca aileye gelen tehdit mesajları ve sosyal medya paylaşımları da incelemeye alındı.

5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon yapan polis, paylaşımları yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına almınmıştı. Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, 32 yaşındaki B.A.’nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

Bakan Yerlikaya 1 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan K. Y.'nin Gümüşhane'de yakalandığını açıkladı. Toplamda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın ailesine tehdit mesajları atan K. Y. İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce koordineli yapılan çalışmalar neticesinde Gümüşhane’de yakalanmıştır." dedi.

"Bilinçsiz bir şekilde yaptım"

Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın ifadesinde, "Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum." dedi.

Katilleri ve onların yakınlarını da tanımadığını sözlerine ekleyen B.A., "Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Polis yaptığı incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirledi.

Adliyeye sevk edildiler

Şüpheli B.A. hakkında "Silahlı tehdit", "Birden fazla kişiyi tehdit" suçlamasıyla işlem yapıldığı, B.A. ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri süren yaşı küçük 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan yaşı küçük çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı da öğrenildi.

Aileye koruma tahsis edildi

Gelen tehdit mesajlarının ardından Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine polis koruması tahsis edildi.