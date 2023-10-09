Mavi Marmara saldırısının komutanı öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri, Pazar günü Gazze Şeridi sınırında Hamas teröristleriyle yaşanan çatışmalarda öldürülen 73 askerin isimlerini açıkladı.

The Times of Israel'in haberine göre; yetkililer, Gazze'de öldürülen toplam asker sayısından hâlâ emin değil.

Nahal Tugayı komutanı Albay Jonathan Steinberg listedeki en kıdemli isim. Ordu, Steinberg'in Cumartesi sabahı Gazze Şeridi sınırına yakın Kerem Şalom bölgesinde Hamas teröristleriyle çıkan çatışmalar sırasında öldürüldüğünü söyledi.

Güneydeki Shomria kasabasından Steinberg, astları tarafından yönetilen çatışma alanına doğru giderken bir çatışma sırasında bir terörist tarafından öldürüldü.

Albay Roi Levy, 44, Shavei Tzion'dan "Hayalet" Birimi olarak da bilinen Çoklu Alan Biriminin komutanıydı.

Levy, güçleri güneydeki Re'im bölgesinde Hamas teröristleriyle savaşırken öldürüldü. Levy, Steinberg'le birlikte yakın geçmişte çatışmada öldürülen en kıdemli İsrailli subaylardan bir diğeri.

Listede yer alan bir diğer isim olan Yarbay Eli Ginsburg ise Türkiye’den Gazze’ye yardıma giden sivil yardım gemisi Mavi Marmara’ya yönelik saldırıyı düzenleyen komutanlardan birisiydi.

Öldüğü tespit edilebilenler arasında şu isimler yer alıyor:

Yarbay Sahar Machluf , 36, 481'inci Sinyal Taburu'nun komutanı, Modiin'den.

Yarbay Yonatan Tzur , 33, Nahal Keşif Taburu'nun komutanı, Kedumim'den.

Yarbay Eli Ginsburg , 42, Shayetet 13 subayı, Dovrat'tan.

Binbaşı Chen Buchris , 26, Maglan'ın komutan yardımcısı, Ashdod'dan.

Binbaşı Amir Skuri , 31, Kudüs'ten bir Sayeret Matkal askeri.

Binbaşı Ariel Ben Moshe , 27, Sayeret Matkal komutanı.

Binbaşı Avraham Hovlashvili , 26, Carcal'da bir subay, Ashdod'dan.

Binbaşı Ido Yehoshua , 27, İsrail Hava Kuvvetleri eğitmeni.

Binbaşı (res.) Omri Michaeli , 35, Nes Tziona'dan bir Duvdevan askeri.

Binbaşı Peleg Salem , 30, Netanya'dan bir lojistik memuru.

Cpt. Adir Ovadi (23), İç Cephe Komutanlığı'nda Modiin'den bir komutan.

Cpt. Yotam Ben Bassat , 24, Çoklu Alan Biriminde komutan, Bat Hefer'den.

Cpt. Arye Shlomo Ziering , 27, Raanana'dan bir Oketz subayı.

Cpt. Tal Grushka , 25, bir Nahal subayı, Kfar Saba'dan.

Cpt. (res) Roi Nagri , 28, Lotar birliği komutanı, Tel Aviv'den.

Teğmen Or Moses , 22, İç Cephe Komutanlığı'nda bir komutan, Aşdod'dan.

Teğmen Yiftah Yaabetz , 23, Maglan'da bir komutan, Ramat Hasharon'dan.

Teğmen Menashe Yoav Maliev , 19, 7. Zırhlı Tugay'da bir subay, Kiryat Ono'dan.

Teğmen Or Yosef Ran (29), Duvdevan'da komutan, Itamar'dan.

Teğmen (res.) Ido Edri , 24, bir piyade subayı, Givaton'dan.

Teğmen Shilo Cohen , 24, Sderot'tan bir Şaldag askeri.

Teğmen Shoham Tomer , 23, bir Nahal subayı, Srigim'den.

Teğmen Itay Maor , 23, Rosh Haayin'den bir Golani subayı.

Teğmen Rom Shlomi , 23, Ganot'tan bir Shalgad subayı.

Teğmen Itay Cohen , 22, Yahalom komutanı, Rehovot'tan.

Teğmen Nitai Omer , Alumim'den 22 yaşında bir Savaş Mühendisliği subayı.

2. Teğmen Adar Ben Simon , 20, İç Cephe Komutanlığı'nda komutan, Neve Ziv'den.

2. Teğmen Yanai Kaminka, 20, İç Cephe Komutanlığında bir komutan, Tzur Hadassah'tan.

2. Teğmen Yonatan Guttin , 20, Çoklu Alan Birimi'nde bir sinyal memuru, Modiin'den.

Asteğmen Ido Rosental , 45, Beit Shean'dan bir Şaldag askeri.

İlk Çavuş. Aharon Farash , 36, lojistik astsubay, Ofakim'den.

Çavuş. Birinci Sınıf Amir Fisher , 22, Tel Aviv'den bir Duvdevan askeri.

Çavuş. Birinci Sınıf Vitaly Shipkevich , 21, Ariel'den bir Egoz askeri.

Personel Çavuş. Ofir Tzioni , 21, Yokne'am Illit'ten İç Cephe Komutanlığı komutanı.