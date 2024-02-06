MEB 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman? MEB 2. dönem ortak yazılı örnek konu soru dağılımı tablosu
Millî Eğitim Bakanlığınca, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümrelerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek tablolar yayımlandı. 2024 MEB 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman? İşte 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf ortak sınav örnek konu ve soru dağılımları…
MEB 2. dönem ortak yazılı örnek konu ve soru dağılımı tablosu
Millî Eğitim Bakanlığınca 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.
Bu kapsamda, ikinci dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temek eğitim ve orta öğretimdeki farklı branş ve düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.
İl sınıf/alan zümreleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi tablolarını hazırlayacak. Birinci dönemde olduğu gibi, ikinci dönemde de okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için yayımlanan bu örnek senaryolara yönelik soru örnekleri ve çözümleri https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak.
Konu soru dağılım tablolarına ulaşmak için tıklayınız.
2024 MEB 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman?
2024 yılında okullarda 2. dönem 1. ortak sınavların takvimi henüz belli olmadı.