MEB 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman? MEB 2. dönem ortak yazılı örnek konu soru dağılımı tablosu

MEB 2. dönem ortak yazılı örnek konu ve soru dağılımı tablosu

Millî Eğitim Bakanlığınca 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'ne göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda, ikinci dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temek eğitim ve orta öğretimdeki farklı branş ve düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.

İl sınıf/alan zümreleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi tablolarını hazırlayacak. Birinci dönemde olduğu gibi, ikinci dönemde de okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için yayımlanan bu örnek senaryolara yönelik soru örnekleri ve çözümleri https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak.

Konu soru dağılım tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

2024 MEB 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman?

2024 yılında okullarda 2. dönem 1. ortak sınavların takvimi henüz belli olmadı.