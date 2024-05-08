MEB hazırılığa başladı: Eğitimde şiddete cezalar artıyor

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde özel bir lisede müdürlük yapan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 17 yaşındaki lise öğrencisi Y.K.'nin silahlı saldırısı sonucu dün gece yaşamını yitirmişti.

Yaşanan olayın ardından gözler yeniden eğitimdeki şiddet vakalarına çevrildi.

Okullarda artan şiddet olayları ve öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezaların artırılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) harekete geçirdi.

4 maddelik teklif

Son şekli verilen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında şiddete karşı yeni tedbirler yer alıyor.

NTV'nin haberine göre, bakanlık bürokratları düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı teklife, bu hafta yapılacak toplantıda son şekli verileceği öğrenildi.

"Görevi yaptırmamak için direnme suçu"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, taslakta öğretmenlere karşı şiddete ilişkin suçlarda cezaların artırılmasına yönelik madde olduğunu açıklamıştı.

Okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor.

Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da dikkat çekiyor.

Özel okuldaki öğretmen şiddete maruz kaldığı durumda görevlisi olacak

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.

Eğitim sendikaları temsilcileriyle de bir araya gelen Bakan Tekin, şiddetle mücadale için atılacak adımlara yönelik bilgi verip bu konuda kararlı olduklarını iletti.