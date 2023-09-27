MEB'den ortak yazılı sınavlar hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "81 ilde ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil sınavı; yazılı, uygulamalı olmak üzere 2 aşamada yapılacak." denildi.

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