MEB'den ortak yazılı sınavlar hakkında açıklama
MEB'den yapılan açıklamada, ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli soruların kullanılacağı, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil sınavlarının; yazılı, uygulamalı olmak üzere 2 aşamada yapılacağı bildirildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, "81 ilde ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil sınavı; yazılı, uygulamalı olmak üzere 2 aşamada yapılacak." denildi.
Ayrıntılar geliyor...