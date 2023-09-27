  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. MEB'den ortak yazılı sınavlar hakkında açıklama
Takip Et

MEB'den ortak yazılı sınavlar hakkında açıklama

MEB'den yapılan açıklamada, ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli soruların kullanılacağı, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil sınavlarının; yazılı, uygulamalı olmak üzere 2 aşamada yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "81 ilde ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil sınavı; yazılı, uygulamalı olmak üzere 2 aşamada yapılacak." denildi.

 

 

Ayrıntılar geliyor...