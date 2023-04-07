MEB'in sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-30 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.