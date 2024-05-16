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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: Tarih verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Kurtulmuş, yeni anayasanın içeriğine ilişkin çalışmaların yeni yasama döneminde başlayabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: Tarih verdi
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AK Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada yeni anayasa çalışmalarına ilişkin "Önümüzdeki yasama dönemi başladığında, Ekim ayından itibaren bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir" dedi.