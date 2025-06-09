Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ara verdiği çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Meclis'te öncelikle 28'inci dönem ikinci devrede görev alacak Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi yapılacak. Çarşamba günü Genel Kurul'da 4 Meclis Başkanvekili ile katip üyeleri ve idare amirleri seçimi gerçekleştirilecek.

Yabancı öğretim üyesi sayısı kadronun yüzde 2'sini geçemeyecek

Genel Kurul bu hafta bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, Türk Silahlı Kuvvetleri personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, dolu öğretim elemanı sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek.

Zirai don komisyonu toplanacak

Meclis'te komisyonlar da çalışmalarını sürdürecek..

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Kurulu ile akademisyenleri dinleyecek. Çalışma süresini tamamlamak üzere olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu da hazırlanacak raporda yer verilecek konuları ele alacak

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.