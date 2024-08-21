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Meclis'te sandalye dağılımı değişti

Son katılımlarla birlikte AK Parti'nin milletvekili sayısı 266'ya, CHP'nin 127'den 128'e yükseldi. Bağımsız milletvekili sayısı ise 6'ya düştü.

Haber Merkezi
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Meclis'te sandalye dağılımı değişti
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Bağımsız İstanbul milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ile Seyithan İzsiz'in katılımıyla AK Parti'nin 264 olan milletvekili sayısı 266'ya çıktı.

TBMM'de CHP'nin sandalye sayısı da değişti. bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin katılımıyla CHP'nin milletvekili sayısı 127'den 128'e yükseldi.

Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 6'ya düştü.

 

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