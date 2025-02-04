Meclis’te yapay zekâ mesaisi başlıyor! Riskler ve hukuki altyapı görüşülecek

TBMM Araştırma Komisyonu dünyada gündemin ilk sırasında bulunan yapay zekayı masaya yatıracak.

Dünya çapında kullanım alanı giderek artan yapay zekâ uygulamalarının kontrolden çıkması durumunda ortaya çıkacak risklerin önüne geçilmesi için ülkeler yeni önlemleri devreye alırken, Türkiye de yeni adımlar atıyor.

Millî Güvenlik Siyaset Belgesi’ne girmişti

Meclis’te kurulan araştırma komisyonu, MGK bildirisine de konu olan ve kamuoyunda ‘Kırmızı Kitap’ olarak bilinen Millî Güvenlik Siyaset Belgesi’ne girdiği belirtilen yapay zekâ kaynaklı tehdit unsurlarına karşı yapılacak yasal düzenlemeler, ne tür tedbirlerin alınması gerektiği, dünya örnekleri ve uzman görüşleri gibi başlıklarda önemli çalışmalar yapacak.

Yapay zekanın riskleri görüşülecek

Milletvekilleri, özellikle son günlerde yapay zekânın sanal bahis siteleri tarafından da kullanıldığına dikkat çekerek, yapay zekânın yüz tanıma teknolojileri, sahte haberlerin yayılması, işsizliği artırma gibi riskleri de beraberinde getirdiğini hatırlattı.

TBMM’de kapsamlı rapor hazırlanacak

Türkiye’de yapay zekâ konusunda bir hukuki sistemin kurulması konusunda Meclis’teki araştırma komisyonu rapor hazırlayacak.

“Hukuki telif yasasına kadar birçok boyut ele alınacak”

Komisyon Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez “Yarın yapay zekâ hangi aşamada olacak, bilmiyoruz. Şu anda insan zekâsının üstünde değil. Ama bu 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ne olacak? Yani buna da işte “süper yapay zekâ” deniyor. Yapay zekânın, dünü, bugünü, yarını, Türkiye hangi durumda, bu teknoloji yarın nereye gidebilir? Yararları kadar, risklerini de içerecek biçimde, hukuki telif yasasına kadar birçok boyutunu komisyonumuz ele alacak” diye konuştu.