Mehmet Aslan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığına atandı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mehmet Aslan'ı Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na atadı.

Aslan, daha önce parti içerisinde Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ve Gençlik Yapılanmasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev alıyordu.

Atama kararını duyuran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun tensipleriyle İYİ Parti Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan Mehmet Aslan kardeşimi tebrik eder başarılar dilerim. Hak Teala zor işimizi kolay kılsın." ifadelerini kullandı.