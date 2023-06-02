Mehmet Barlas kimdir?

Barlas, Ankara'da 1942'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başladığı gezeteciliğe, Cumhuriyet'te devam etti. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968'de Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak gibi birçok gazetede çalıştı, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. Barlas 2000 tarihli "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" (2000) ve 2001 tarihli "Türkiye Üzerine Pazarlıklar" kitaplarını yazdı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile bir haber programı hazırladı ve sundu.

2008 içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV televizyon kanalında bir dönem Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı programını yaptı. Daha sonra Oğuz Haksever'le birlikte NTV Radyo'da klasik Türk müziğine odaklanan Makam Farkı adlı programıyla dinleyicilerin karşısına çıktı.

Mehmet Barlas, 1968'de gazeteci Canan Barlas ile evlendi. Gazeteci Cemil Barlas ve Ela Barlas'ın babasıdır.