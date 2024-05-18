Memleket Partisi'nde yeni tasarruf kararı: Kapıya kilit vurdu

Yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 0.17 oy alan Muharrem İnce’nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi küçülme kararı aldı. Sözcü'de yer alan habere göre partinin Ankara’daki Genel Merkez binası boşaltılarak kapatıldı ve kapısına da kilit asıldı. Memleket Partisi’nin bu kararı tasarruf amacıyla aldığı ve Etimesgut semtinde küçük bir ofise taşınacağı öğrenildi.

Muharrem İnce, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hazine’den yardım alamıyoruz ve üyelerin bağışları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. İletişim olanağının arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluk.

Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlığımızı arttıracağız. Gönlü bizimle olan gençlerin, kadınların partiye daha fazla katılımını sağlayıp siyaset sahnesindeki varlığımızı da güçlendireceğiz. Atatürk’ün yolunda; Akıl, Ahlak ve Adalet demeye devam edeceğiz. Türkiye’nin çoban ateşini söndürmeyecek, yaşama sevincini ve geleceğe olan ümidimizi hep canlı tutacağız."

Genel Merkez bir ofise taşınacak

Memleket Partisi’nde genel merkez boşaltıldı, kapısına kilit asıldı. İnce’nin “bir otobüsle yollara çıkıyorum” dediği partinin otobüsünden de partinin logoları söküldü. Genel Merkez, Etimesgut semtinde daha küçük bir ofiste faaliyetlerini sürdürecek.

Kuruluşun 3. yılında küçülme kararı

Muharrem İnce, gençlik kollarından itibaren görev aldığı ve Cumhurbaşkanı adayı da olduğu CHP’den ayrılıp 17 Mayıs 2021’de Memleket Partisi’ni kurdu. Parti aradan geçen 3 yılın ardından 17 Mayıs 2024 tarihinde küçülme kararı aldı.