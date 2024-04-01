Memur maaşları erken ödenecek mi? Önder Kahveci'den bayram çağrısı

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, X sosyal medya platformu üzerinden memur maaşlarının bayram öncesinde çekilmasını istedi.

Önder Kahveci, paylaşımında memurların bayram öncesinde ortaya çıkacak ihtiyaçlarının karşılaması için maaşların bayram öncesine çekilmesinin bayram alışverişinin canlanmasına da katkıda bulunacağını söyledi.

Kahveci paylaşımında şunları ifade etti:

"MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİNDE ÖDENMELİ

Mübarek Ramazan ayının sonrasında coşkuyla yaşayacağımız Ramazan Bayramına yaklaşmış bulunuyoruz.

Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, milletimizin harcamalarının arttığı, alışverişlerin yapıldığı, harçlıkların verildiği, çocukların mutlu edildiği özel günlerimizdir.

Memurlarımızın bayram günlerinde ortaya çıkacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, her ayın 15’inde ödenen maaşlarının bayram öncesine çekilmesi hem kamu çalışanlarımızı mutlu edecek hem de bayram alışverişlerinin canlanmasına katkıda bulunacaktır.

Milyonlarca memur bayram öncesinde maaşlarını alarak bayramı huzur içinde idrak etmeyi beklemektedir.



Yetkililerimiz kamu çalışanlarımızın maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde ödeneceğine dair bir karar alarak bu beklentiyi karşılamalıdır"