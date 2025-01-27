Menajer Ayşe Barım kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşe Barım'ın eşi kim? Ayşe Barım ID İletişim olayı

Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı.

Geçen cuma gününden bu yana gözaltında bulunan Barım'ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanmıştı.

Menajer Ayşe Barım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AYŞE BARIM KİMDİR?

Oyuncu ve sanatçı menajeri. ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı.

ID Danışmanlık Limited Şirketi’ni 2002 yılında kurdu. İletişim danışmanlığında uzmanlaşan ajans, TV, sinema projeleri, PR ve tanıtım hizmetleri sunuyor.

Ortaokul ve liseyi English Highschool for Girls’te okuyan Barım, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

1992 ve 2001 yılları arasında Kanal D, Atv ve Hürriyet’te Promosyon Direktörlüğü, Akmerkez Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Klan-Euro RSCG’de Müşteri İlişkileri Direktörlüğü, 1 Numara Hearst’te Genel Müdür Yardımcılığı ve DMC Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

AYŞE BARIM KAÇ YAŞINDA?

Menajer Ayşe Barım 54 yaşındadır.

AYŞE BARIM NERELİ?

Birçok ünlü ismin menajeri olan Ayşe Barım, İstanbulludur.

AYŞE BARIM'IN EŞİ KİM?

Ayşe Barım, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Özel hayatıyla ilgili hiçbir bilgiye ulaşılamayan Barım’ın kiminle evli olduğu bilinmiyor.

AYŞE BARIM'IN MENAJERLİK ŞİRKETİ

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı.

Barım, ajansını şöyle tanımlıyor:

“Bundan 20 yıl önce, 2002 yılında ID’yi kurdum. O günden bugüne Türkiye’de menajerlik mesleğinin dünya standartlarında uygulanması için çalıştım. Zaman içerisinde Türk dizi ve film dünyası büyüyüp serpilirken ve dünyaya açılırken sektörü tüm paydaşlarıyla birlikte şekillendirdiğimiz bir süreç yaşadık.

Uzun yıllardır aynı ekiple çalışmanın getirdiği konfor ve güvenle, artık ID’yi ekip arkadaşlarıma devrederek geçtiğimiz yıl Alice müzikali ile başladığım yaratıcı yapımcılık yolculuğuna devam ediyorum. ID’yi kurduğumda 33 yaşındaydım. Bugün benimle birlikte çalışan arkadaşlarım da 30’lu yaşlarında. Onların birlikte oluşturduğumuz menajerlik standartlarını daha da ileriye taşıyacaklarına eminim.”

AYŞE BARIM NASIL GÜNDEME GELDİ? AYŞE BARIM ID İLETİŞİM OLAYI NEDİR?

Ayşe Barım'ın odağında olduğu tartışma TV100 yazarı Fuat Uğur'un 26 Eylül 2024 kaleme aldığı bir makale ile başladı. Uğur, isim vermediği makalesinde bazı menajerlerin ve şirketlerin televizyon ve dizi sektöründe tekelleşmenin önünü açan faaliyetlerinin olduğunu öne sürdü.

Yazıda güçlü bir kadın menajer ve popüler bir oyuncu ile ilgili magazinsel iddialar da yer aldı. Bu yazının sosyal medyada büyük bir tartışma yaratmasının ardından kadın menajerin Ayşe Barım olduğu iddia edildi.

ID İletişim bu iddiaları yalanladı.