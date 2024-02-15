Mersin'de korkutan yangın

Yangın, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Hal Caddesi'nde belediye yakınlarındaki tarım malzemeleri ve sıhhı tesisat malzemesi satışı yapılan 3 katlı binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle mesai bitiminde kapatılan iş yerinin deposunda patlama sesleri gelerek yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çevreyi alevler sardı.



Duman ve alevleri fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dışarı taşan alevlere yaklaşık bir saat müdahale etti. Bir saatlik müdahale sonucu yandaki binalara kadar uzanan alevler söndürüldü. Polis ve sağlık ekiplerinin tedbir aldığı yan binanın güvenlik amaçlı boşaltıldığı bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.



Bazı vatandaşlar yangını korkulu gözlerle izlerken, bazılar da cep telefonları ile çekim yaptı. Yangının uzun süredir devam ettiğini belirten vatandaşlar, ekiplerin söndürmek için çalıştığını kaydetti.