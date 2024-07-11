Meteoroloji saat verdi, Ankara'yı ilçe ilçe uyardı: Sağanak yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, akşam saatlerine kadar Ankara'nın Gölbaşı, Çankaya, Etimesgut, Sincan, Haymana ve Bala ilçelerinde gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.