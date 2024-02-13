Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu raporu... Antalya'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkilerken 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Meteoroloji İstanbul ve Antalya dahil birçok il için uyarıda bulundu. 4 il için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki, 13 Şubat'ta hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Şubat'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların; Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Çığ tehlikesi uyarısı
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Samsun dışında) ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı