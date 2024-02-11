Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgâr ve çığ tehlikesine dikkat (11 Şubat 2024 hava durumu tahminleri)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle: "Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır."

Rüzgârın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgâr ve çığ uyarısı

Kuvvetli rüzgârın, Marmara ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.