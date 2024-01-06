Meteorolojiden Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına beklenirken ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.