Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu bölgesinin genelinde bugün 20 santimetre üzerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.



Yapılan değerlendirmeye göre, Muş'ta kuvvetli (10-20 cm), Ağrı, Bitlis, Iğdır’ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt’te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) bekleniyor.

Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi, çığ gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Peki bugün yurtta hava durumu nasıl olacak?

Yurdun genelinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.



Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunuyor.