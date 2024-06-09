Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Meteorolojik afet geliyor, İstanbul 43 dereceyi bulabilir!

Başta İstanbul olmak üzere, tüm yurtta etkisini sürdüren sıcak havalar yurttaşı bunalttı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rekor sıcaklık

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş’a konuşan Prof. Dr. Şen şunları kaydetti:

“Elbette arada dalgalanmalar olacak. Cuma’dan itibaren, hafta sonunu biraz daha rahat geçirdik, mevsim normallerini gördük. Doğu’da da sıcaklık 3-4 derece azaldı. Ancak salıdan itibaren Marmara, Ege, Akdeniz’in batısı ve Doğu Anadolu’da yeniden bastıracak. Termometre 40’ı görecek. Ve maalesef dahası da var. Temmuz ve ağustos bundan daha da sıcak olacak. Rekor kırma ihtimalimiz çok yüksek. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da termometre, 1938’deki 40.6 dereceyi geçerek, 41.3’ü göstermişti. Bu, son 85 yılın en sıcak günüydü. Bu yıl 42-43’ü görmesi çok olası. Hazır olun!”

Kış da soğuk geçecek

“Küresel ısınmanın had safhaya ulaştığı bugünlerde artık bunun gibi ani meteorolojik değişimler gözlemlemek normal” diyen Prof. Dr. Şen, şöyle anlattı:

"Hafta başında da bunu yaşadık. Sıcaklık 7-8 derece yukarı çıktı, hafta sonu biraz rahatladık ama salıdan itibaren saydığım bölgelerde yeniden bastıracak. Bu bir sistem. Ortalamanın 5 derece üzerinde, 5 gün devam ederse buna sıcak hava dalgası denir. Bu yıl sıklıkla yaşayacağız. Bu yılı diğerlerinden farklı kılan da bu. Geçtiğimiz yıllar pasifik üzerinden gelen La Nina- El Nino etkisini konuşmuştuk ama bu kez aşırı sıcakların bununla alakası yok. Yer yer yoğun, yerel yağışlar ve su baskınları ile dolu da göreceğiz. Şunu da ilk kez sana söyleyeyim. Yaz nasıl bu kadar sıcak geçecek ise kış da o kadar soğuk geçecek.”