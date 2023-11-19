Metin Uca'nın cenaze töreninde provokasyon

İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden Metin Uca'nın naaşı, Ankara Kocatepe Camii’ne getirildi.

Metin Uca için cenaze namazının kılındığı sırada bir grubunu "Camiye getirilmeyi istemiyordu" diyerek bağırdığı duyuldu.

Bunun üzerine cenazeye katılanlar ve imam müdahalede bulundu. Vatandaşların "Utanmazlar, terbiyesizler, olay çıkarıyorlar" diyerek tepki gösterdiği duyuldu. Vatandaşların müdahalesinin ardından iki kişi camiden uzaklaştı.

Uca’nın naaşı, burada kılınacak cenaze namazının ardından Kocatepe Mezarlığı’na defnedildi.

17 Kasım'da hayatını kaybetmişti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken rahatsızlık geçiren ve kaza yapan ünlü sunucu Metin Uca, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Tedavi gördüğü hastanede entübe edilen Metin Uca, 17 Kasım’da saat 01.30 sularında hayatını kaybetmişti.

Metin Uca kimdir?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğan sunucu ve seslendirme sanatçısıdır. Babası Hakkârili ve Kürt asıllı, annesi Söğüt, Bileciklidir.

Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

CHP içinde etkin olarak siyasetle uğraştı. 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.

Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor.

2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.

3 Şubat 2022 tarihinde, İstanbul Havalimanı'nda "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan gözaltına alındı.