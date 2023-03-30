MGK'da seçim güvenliği de ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

MGK toplantısında; seçim güvenliği, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ve Atina ile diyalog süreci ele alındı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada;

"Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir.

Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi.

14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir.

Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır" denildi.