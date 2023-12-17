MGM haftalık hava tahminlerini güncelledi: İstanbul'a kar geliyor

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkileri Türkiye'yi sadece kısa bir süreliğine terk edecek. Geçtiğimi hafta Marmara Bölgesi'nin batısı kar yağışına teslim olmuşken İstanbul'da sadece soğuk hava ve yağışlar etkisini gösterdi. MGM'nin son hava durumu tahminleri Megakent'te bu durumun pazar günü değişeceğini öngörüyor.

Marmara'da pazartesi günü sıcaklıklar tekrardan artacak ancak perşembe gününden itibaren düşüşe geçecek. Bölgede kar yağışı beklenirken İstanbul ve kuzey illerde karla karışık yağmur bekleniyor.