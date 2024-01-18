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MHP 55 adayını daha açıkladı

Son dakika: MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 büyükşehir İlçe, 54 İlçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı.

Haber Merkezi
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MHP 55 adayını daha açıkladı
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Milliyetçi Hareket Partisi,  31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 büyükşehir İlçe, 54 İlçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" dedi.

MHP adayları şöyle:

 