MHP 55 adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 büyükşehir İlçe, 54 İlçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimlerini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 5. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 54 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" dedi.

MHP adayları şöyle: