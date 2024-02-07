MHP, 55 adayını daha açıkladı

MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin 5 ilçe ve 50 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını daha açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı yazılı açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdarele Seçimlerinde 14. etap olarak adaylıkları kesinleşen 5 İlçe, 50 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Açıklanan 55 aday şöyle: