Miçotakis Türkiye'ye geliyor: Yunanistan-Türkiye ilişileri iyileşmeye mi gidiyor?



Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaretten beklentinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "samimi bir görüşme" olduğunu ifade etti.

Yerapetritis, SKAI FM radyosuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Türkiye yapacağı ziyarete ilişkin soruları yanıtlayan Yinanistan Dışişleri Bakanı, liderler arasındaki görüşmelerin "dramatize" edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Yerapetritis, Türk ve Yunan liderlerin buluşmalarının diğer tüm ülke liderlerinin ikili görüşmeleri gibi olağan değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Buluşup, konuşup, krizleri bertaraf edip, sonraki adımları atmamız önemli" dedi.

Kariye Müzesi'nin camiye çevrilip ibadete açılmasının ardından Miçotakis'in Türkiye ziyaretini ertelemesi gerektiği yönündeki Yunanistan muhalefetindeki yorumları da değerlendiren Yerapetritis, hükümet olarak böyle bir ihtimali hiç düşünmediklerini kaydetti.

Türk-Yunan ilişkilerinde her iki ülkenin de temel tezlerinin değişmesine yönelik bir beklenti bulunmadığını belirten Yorgos Yerapetritis, "Türk-Yunan yakınlaşmasından beklentimiz sükunet dolu bir dönemdir" diye konuştu.

Yerapetritis, Yunanistan'ın bir başka beklentisinin de iki taraf arasında iletişim kanallarının açık kalması olduğunu vurgulayarak, bu şekilde olası krizlerin de önlenebileceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023'teki Atina ziyaretinde iki taraf arasında imzalanan anlaşmaların iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyan önemli anlaşmalar olduğunu vurgulayan Yerapetritis, bu anlaşmaların sistematik olarak ilerlediğini ve pazartesi günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis arasında yapılacak görüşmenin de bir parçası olacağını vurguladı.

Yerapetritis, 13 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis arasında yapılacak görüşme için "Bence beklememiz gereken samimi bir görüşme olmasıdır. Ortaya konması gereken konular ortaya konacaktır. Dikenli konular da liderler ve heyetlerimiz arasında ele alınacaktır. Pozitif gündem, siyasi diyalog ve güven artırıcı önlemleri içeren görüşmelere yönelik sonraki adımlar için bir yol haritası çizilecektir" diye konuştu.