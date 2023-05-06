Millet İttifakı’nın ekonomi kurmayları İstanbul’da buluştu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi kurmayları bugün İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıda Millet İttifakını oluşturan 6 partinin 12 ekonomi kurmayı yer aldı.

Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi’nden Selin Sayek Böke ve Faik Öztrak; DEVA Partisi’nden İbrahim Çanakcı ve Burak Dalgın; Demokrat Parti’den Bülent Şahinalp ve Ali Arif Aktürk; Gelecek Partisi’nden Kerim Rota ve Serkan Özcan; İyi Parti’nden Bilge Yılmaz ve Birol Aydemir ve Saadet Partisi’nden Sabri Tekir ve Musa Öztürk katıldı.