Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat eleştirilerine yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Uluslararası Forumu'nda yaptığı konuşmada "yeni müfredat"a yapılan eleştirenlere yanıt verdi. Tekin, çok yüzeysel ve çok ideolojik eleştirilerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

"Prim vermeden devam edeceğiz"

Prim verilmemesi gerektiğinin söyleyen Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bunlara aldırmadan, bu tür eleştirilere çok fazla prim vermeden yolumuza devam etmemiz lazım ki 1987'de Turgut Özal'ın, 1970'li yıllarda Erbakan Hoca'nın ve 1940'lı yıllarda Nuri Demirağ'ın hayali hayata geçebilsin. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde, aslında burada konuştuğumuz, konuşacağımız şeylerin birçoğu var. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) raporlarında en çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi, çocuklarımızın dijital becerilerinin gelişmesi. Biz 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımızın hem dijital okuryazarlık anlamında hem dijital becerilerinin gelişmesi anlamında hem de yapay zeka uygulamalarının eğitim öğretim süreçlerine uygulanabilmesi açısından çok önemli değişiklikler yaptık."