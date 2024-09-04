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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir asker şehit oldu!
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekat Bölgesinde intikal faaliyeti sırasında kalp krizi geçiren Piyade Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kalp krizi şüphesiyle hastaneye sevk edilen Ayan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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