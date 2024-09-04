Yılmaz Tunç'tan İmamoğlu'na yanıt: Kimse yargıya parmak sallayamaz!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı İstinaf Mahkemesi'ne taşınan dava için "Bin tane hukukçuya sorsanız bir tanesi ahmak diye bir kelimeden ceza kesmez. Ahmak kime denmiş? O belli. Bilirkişi raporu belli. Yapılan hamleler belli. Buradan dava üretiyorsun. Ayıptır. Bunu kendine reva gören iktidar bu işin mesulüdür. Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar." sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yanıt verdi.

"Kime yargıya parmak sallayamaz"

Yargının bağımsız olduğunun altını çizen Tunç, "Yargımız başta Anayasa ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde karar verir. Kime yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından doğru olmadığını ifade etmek istiyoruz. Millet bu tavırlar içerisine girenlere gerektiğinde cevabını verir. Yargı kararları eleştirilemez değil. İtiraz ve temyiz mercileri bellidir. Çıkıp TV programları ve ya sosyal medyadan parmak sallayarak Yargı mensuplarını etkileyemezsiniz. Yargı mensuplarımız bağımsızlık içinde karar verirler." dedi.

'Ahmak' davası nedir?

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri sürecinde bazı YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 5 yıl siyasi yasak cezası vermiş, karar istinaf mahkemesine taşınmıştı. İstinafın cezayı onaması halinde İmamoğlu kararı Yargıtay'a taşıyacak.