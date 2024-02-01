Milyonlarca emeklinin gözü Resmi Gazete'de

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisiyle ilgili 6 aylık maaş artışı düzenlemesi, TBMM'de 7 gün önce kabul edilmesine rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine 26 Ocak'ta ulaşan kararı onaylamadığı için hala Resmi Gazete'de yayınlanmadı.

En düşük emekli aylığının 7500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltilmesini, emekli maaşlarına yapılan zammın ise yüzde 37,5'den yüzde 49,25'e yükseltilmesini sağlayan düzenleme resmileşmediği için henüz maaş farkları da emeklilerin hesaplarına yatırılamıyor.

Erdoğan'ın veto hakkı bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meclis onayından geçen düzenlemeleri imzalaması için 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Erdoğan, bu süre içinde düzenlemeyi bekletme hakkına sahip. Zor bir olasılık olsa da, teknik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeyi veto edip Meclis'e gönderme hakkına ve revize edilmesini talep etme hakkına da sahip. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre, Erdoğan, düzenlemeyi Meclis'e geri gönderme yetkisini kullanırsa gerekçesini de belirtmek zorunda. Meclis ise düzenlemeyi üzerinde herhangi bir oynama yapmadan aynı şekilde yeniden Erdoğan'a gönderme hakkına sahip...

Anayasa'da süreç şöyle anlatılıyor:

C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması

MADDE 89- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar.

(Değişik: 3/10/2001-4709/29 md.) Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. Bütçe kanunları bu hükme tâbi değildir.

(Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu üye tamsayısının salt çoğunluğuyla aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içinde farklar hesaplara yatacak

Çalışma ve Sosoyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin Meclis'te onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

SSK Emekli maaşı ödeme tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.