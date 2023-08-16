MİT'ten Gara'da operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın ve arşiv sorumlularından "Sidar Serhat" kod adlı Celal Birdal'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Birdal, üniversitede mühendislik eğitimi aldığı yıllarda terör örgütü PKK/KCK-HPG içerisinde faaliyet gösterdi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerinde güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemin faili olduğu, bazı eylemlerde de diğer terörist grupları yönlendirdiği belirlenen Birdal'ın, PKK/KCK-HPG'nin sözde basın ve arşiv sorumlularından olduğu, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Bazı örgüt üyelerini eylem için Türkiye'ye yönlendirmeye çalıştığı belirlenen terörist Birdal, MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla yanındaki teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi.

Mersin'de 6 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içerikli yöntemlerini meşru göstererek propaganda yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada kimliği tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Akdeniz, Toroslar ve Gülnar ilçelerindeki eş zamanlı baskınlarda zanlılar gözaltına alındı.

Adreslerde çok sayıda doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.