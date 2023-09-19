MİT'ten Münbiç'te operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu "Sara/Şervin Derik" kod adlı Uman Derviş ve korumalarını, Suriye'nin Münbiç bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK'ya 1998 yılında katılan terörist Derviş'in Türkiye'deki metropollerde eylem gerçekleştirmek üzere kurulan sözde birimin sorumlularından olduğu ve Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilmesi planlanan eylemleri organize ettiğini belirledi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde görev yapan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını veren terörist Derviş, MİT tarafından takibe alındı.

Suriye'nin Münbiç bölgesinde olduğu tespit eden terörist Derviş, MİT'in düzenlediği operasyonla korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Ankara'da 9 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Başsavcılığa sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

İstanbul'da 5 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturmada, PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri döneme ait fotoğraf ve bilgi bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 ilçede 7 farklı adrese düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Kimlik bilgisi bulunmayan Suriye uyruklu 1 şüpheli ise ilgili birime teslim edildi.

Yapılan aramalarda ele geçen şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.