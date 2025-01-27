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MİT’ten siber casusluk operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, ülkenin siber güvenliğini güçlendirmek ve stratejik verileri korumak amacıyla siber casusluk operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Haber Merkezi
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MİT’ten siber casusluk operasyonu: 5 kişi tutuklandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından ulusal siber güvenliğin sağlanması ve stratejik verilerin korunması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik kritik bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bu kapsamda avukatlar için özel olarak geliştirilen “Avatar” veya “Adalet” adıyla bilinen bir yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı.

Avukatlara özel yazılım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, avukatlara özel olarak geliştirilen “Avatar” veya “Adalet” adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi.

Yazılımın, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı.

MİT sağladığı istihbarat sonucu İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yazılımın yöneticisi ve geliştiricileri de dahil olmak üzere 5 şahıs gözaltına alındı. Şahısların tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukat yazılımına incelemeler sürüyor

Operasyon kapsamında, hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin detaylı incelemeler devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu‘nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturma kapsamında, finansal bağlantılar da incelenmeye başlandı. Bu şekilde hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin tespit edilerek engellenmesi hedefleniyor.

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