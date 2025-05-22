MNG Kargo yoluna DHL eCommerce olarak devam edecek

Türkiye'nin önemli kargo şirketleri arasında yer alan MNG Kargo, 2023 yılında dünyanın en büyük kargo şirketlerinden DHL'e satılmıştı. MNG Kargo’nun entegrasyonu, DHL Group’un e-ticaret lojistiği alanındaki uzman şirketi DHL eCommerce yönetiminde gerçekleşecek.

İsim değişikliğine giden MNG Kargo, bundan sonra artık DHL eCommerce olarak yoluna devam edecek. Kurumsal kimlik ve renklerini tamamen değiştiren MNG Kargo, hızlı bir şekilde kargo şubelerindeki tabelaları da değiştirmeye başladı.

2023 yılında MNG Kargo'nun tamamını satın alan DHL, artık kendi marka adıyla Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek. Şirketin tamamını satın alan DHL, kargo şubelerindeki tabelaları da değiştirmeye başladı. İnternet sitesi ve sosyal medya hesapları tamamen DHL eCommerce olarak değiştirildi.