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MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristler için hiçbir yerin güvenli olmadığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."

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