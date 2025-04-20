MSB duyurdu: 23 Nisan'da 23 gemi ile 23 liman ziyareti
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 geminin, 23 farklı limanda halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 23 Nisan günü saat 10.00-17.00 arasında limanlarda ziyaret edilebilecek.
Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar ise şunlar:
"Samsun, Amasra, Zonguldak, İzmit, Dolmabahçe, İğneada, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Foça, İzmir, Didim, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa."