  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakanlık çalışmalara başladı: Çanakkale’de 100 bin fidanlık ‘Enerji’ ormanı
Takip Et

Bakanlık çalışmalara başladı: Çanakkale’de 100 bin fidanlık ‘Enerji’ ormanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çanakkale’de 100 bin fidanlık “enerji ormanı” oluşturmak için çalışmalara başladı.

Mehmet Kaya
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık çalışmalara başladı: Çanakkale’de 100 bin fidanlık ‘Enerji’ ormanı
Takip Et

Mehmet KAYA/ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hatıra Ormanı” Orman Genel Müdürlüğü’nün işbirliğiyle Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü sınırlarında yapılacak. Bölge, 2024’te yaşanan yangında zarar görmüştü. Bölgeye şimdiye kadar 50 bin fidan dikildi.

2028 yılına kadar 10 milyonun üzerinde fidan dikilmesi planlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan’ın katılımıyla 20 Nisan günü hatıra ormanı çalışmaları vesilesiyle fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Demircan buradaki konuşmasında, madencilik faaliyetleri kapsamındaki rehabilitasyon çalışmalarında toplamda 15 bin hektar alanda 20 milyon fidan dikildiğini kaydetti. Bakanlık gözetim ve denetiminde, madencilik faaliyeti yürüten şirketler kanuni olarak rehabilitasyon ve ağaçlandırma yapmak zorunda. Bakan Yardımcısı Demircan, bu kapsamda 2028 yılına kadar 10 milyonun üzerinde fidan dikilmesinin planlandığını belirterek, “Çevreye zarar vermeden çevreyle uyumlu şekilde, çevreyle uyumlu şekilde enerjinin üretilebileceğini gösteriyoruz." dedi.

Çin Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği beklenmiyorÇin Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği beklenmiyorKüresel Ekonomi

 

Türkiye'de yılın otomobili yarışmasında finalistler açıklandı! İşte finale kalan 7 modelTürkiye'de yılın otomobili yarışmasında finalistler açıklandı! İşte finale kalan 7 modelOtomotiv

 

Gündem
Meclis kürsüsünde çekiçle telefonunu kırarak "sansür yasasını" protesto eden dönemin CHP milletvekili tazminat ödeyecek
Meclis kürsüsünde çekiçle telefonunu kırarak "sansür yasasını" protesto eski vekil tazminat ödeyecek
MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri süresi uzatıldı
MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri süresi uzatıldı
Marmaris'te zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Marmaris'te zincirleme trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Paskalya Bayramı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Paskalya Bayramı mesajı
DEM Parti binasına saldırı gerçekleşti!
DEM Parti binasına saldırı gerçekleşti!
İmralı Heyeti'ne yeni isim gelecek mi? DEM Parti'den açıklama
İmralı Heyeti'ne yeni isim gelecek mi? DEM Parti'den açıklama