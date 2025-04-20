Bakanlık çalışmalara başladı: Çanakkale’de 100 bin fidanlık ‘Enerji’ ormanı

Mehmet KAYA/ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hatıra Ormanı” Orman Genel Müdürlüğü’nün işbirliğiyle Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü sınırlarında yapılacak. Bölge, 2024’te yaşanan yangında zarar görmüştü. Bölgeye şimdiye kadar 50 bin fidan dikildi.

2028 yılına kadar 10 milyonun üzerinde fidan dikilmesi planlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan’ın katılımıyla 20 Nisan günü hatıra ormanı çalışmaları vesilesiyle fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Demircan buradaki konuşmasında, madencilik faaliyetleri kapsamındaki rehabilitasyon çalışmalarında toplamda 15 bin hektar alanda 20 milyon fidan dikildiğini kaydetti. Bakanlık gözetim ve denetiminde, madencilik faaliyeti yürüten şirketler kanuni olarak rehabilitasyon ve ağaçlandırma yapmak zorunda. Bakan Yardımcısı Demircan, bu kapsamda 2028 yılına kadar 10 milyonun üzerinde fidan dikilmesinin planlandığını belirterek, “Çevreye zarar vermeden çevreyle uyumlu şekilde, çevreyle uyumlu şekilde enerjinin üretilebileceğini gösteriyoruz." dedi.